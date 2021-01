Maribel Guardia sintió la muerte cuando tuvo COVID-19, pues vivió uno de los momentos más dramáticos de su vida: la incertidumbre de qué le pasaría tanto a ella como a su esposo Marco Chacón tras contagiarse del virus.

La pareja cuenta cómo vivieron momentos de angustia “Me asusté mucho cuando me dio covid. De plano le dije a Julián y a Marco ‘traigan un abogado para hacer testamento porque me voy a morir’. No me dio nunca temperatura, lo que me dio fue dolor de cuerpo, dolor de cabeza, mucho cansancio, pero no pasó de ahí gracias a Dios, pero Marco estuvo muy mal, la verdad sí me asusté mucho, recé mucho, lloré mucho”.

Marco afirma que fueron días complicados, por un síntoma “muy extraño que dan como cinco contracciones de tórax con episodios de reflujo, que sientes que te estás ahogando, y si a eso le sumas que te empieza a bajar la oxigenación por la misma enfermedad”.

La pareja fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando estaba apunto de abordar un avión con destino a Costa Rica para visitar a su familia y ahí Maribel reflexionó sobre cómo pudo haberse contagiado de este virus: “Tengo un programa en Facebook y tengo invitados, entonces creo que fue un error de mi parte, entre menos gente contactes y menos gente veas, es mejor. En el programa, pues sí nos quitamos la careta para entrevistar y creo que ahí fue donde sucedió”.

