Fiscales federales de Estados Unidos presentaron un archivo judicial sobre los alborotadores protrumpistas que hicieron el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero durante la certificación presidencial de Joe Biden, argumentando que la intención de los sediciosos era “capturar y asesinar a funcionarios elegidos”.

La presentación judicial de los fiscales fue escrita en un memo que pide mantener en detención a Jacob Anthony Chansley, la persona que atrajo a la turba al Capitolio portando un gorro con cuernos de toro, sin camisa y con cara pintada.

Según recoge CNN, los fiscales federales escribieron: “Una sólida evidencia, incluyendo las mismas palabras de Chansley y sus acciones en el Capitolio, respalda que la intención de los alborotadores era capturar y asesinar a funcionarios electos del Gobierno de Estados Unidos“.

Estas alegaciones fueron escritas por abogados del Departamento de Justicia de Arizona.

En esta misma tónica, fiscales de Texas señalaron que un miembro de la reserva de la Fuerza Aérea retirado que llevaba unas esposas de plástico en el pleno del Senado pudieron haber sido llevadas con la intención de amarrar a los congresistas.

“Él amaba a Trump”: Abogado de Chansley

Los fiscales describieron a los alborotadores como “insurrectos”, lo cual es bastante apropiado dado que el presidente Donald Trump fue imputado por la Cámara de Representantes bajo el cargo de “incitar una insurrección”.

El abogado de Chansley señaló, a modo de defensa, que su cliente no era violento, sino que sólo seguía el llamado del presidente Donald Trump.

“Él amaba a Trump, cada palabra. Lo escuchaba. Sintió que estaba respondiendo al llamado de nuestro presidente. Mi cliente no fue violento. No cruzó ninguna de las líneas de la Policía. No atacó a nadie”, dijo el abogado Al Watkins sobre su cliente.

Los fiscales también revelaron que Chansley dejó una nota cuando se paró en el estrado del Senado, en la que escribió: “sólo es cuestión de tiempo, la justicia está en camino”.

El sedicioso protrumpista señaló que esa nota no tenía la intención de ser una amenaza, y acusó que el vicepresidente Mike Pence era un “traidor traficante de niños”.

Chansley dijo al FBI que planeaba regresar a Washington para la inauguración para “protestar”.

El memo dijo también que Chansley sufría de una enfermedad mental y que es un consumidor de drogas habitual. El memo, que fue presentado para mantenerlo detenido, lo señaló como una una persona con riesgo de huida y quien podía juntar dinero de manera rápida.

