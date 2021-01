Ninel Conde tiene muchos planes: nuevo disco y ¿nuevo bebé?. La cantante empezó el 2021 laboralmente y lo hizo con la grabación del tema “La Vida Contigo” el cual se estrenará el 12 de febrero, por lo que le cuestionamos si era parte de su despedida musical, a lo que ella respondió : “No, mira, la grabación de un disco es parte de algo que yo tenía muchas ganas de hacer, hace 10 años no grabó disco. Se juntó con la parte actoral, tuve a mi pequeño, me alejé un tiempo, regresé, se juntaron muchas cosas”.

Al preguntarle por la canción que le dedica a su hijo, dijo: “No quiero llorar, no vas a subir los vídeos o los momentos donde estás llorando, dónde estás triste. De repente no entiendes uno tiene que confiar en Dios sin cuestionarlo, y es algo bien difícil, pero cuando aprendes que el propósito de Dios es perfecto y a veces permite que en tu vida te quiten cosas para que tú puedas crecer y madurar”.

Sobre la supuesta llamada navideña que esperaba su hijo y los regalos para el pequeño, aseguró que “Sí, están los de Navidad, los de Reyes, yo le he grabado videitos para cuando él crezca y pueda verlos y sepa que su mami no se ha olvidado de él. En su momento lo resolveremos, pero para esto tengo esos videos que les platico, evidencias, videollamadas en donde me he quedado esperando, no una, más de 8 veces, pero todo lo tengo documentado”, concluyó.

