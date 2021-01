Liliana Arriaga habló sobre “La Chupitos”, el personaje y su significado “En sus Batallas”. Narró cómo fueron sus inicios en el mundo del espectáculo y el significado de su traje, el cual está lleno de símbolos importantes para ella. “Yo iba en una escuela de monjas, yo les bailaba, imitaba a “La Tesorito”, siempre que preguntaban quién quería bailar, y siempre decía que sí”

“Yo quería ir a Juguemos a Cantar, pero mi familia me decía que no, que eso no es para nosotras, que eso es para las personas que pueden, nosotros no tenemos tiempo de estarte llevando y luego las monjitas le metieron la idea de que esa carrera es mala”, cuenta sobre su sueño.

Sobre el origen de su personaje “La Chupitos” sale por un concurso que hace Fernando Arau hace 25 años de comediantes amateur, entonces, “La Chupitos” tiene su historia porque uno de mis tíos tuvo muy fuerte su problema del alcoholismo, yo lo veía cómo se comportaba y entonces mi abuelita me decía ‘Dile lo que hizo’ y entonces yo lo imitaba porque era muy simpático, era un borracho muy agradable”.

“Uno de mis tíos me escribe (al concurso), llegué a la audición haciendo “La Chupitos”, me quedo en la audición, paso al concurso y cuál va siendo mi sorpresa que ganó el primer lugar y a raíz de eso mi vida cambió totalmente”

Sobre el significativo vestuario, cuenta: “el suéter, los baberos y la falda, eran de mi abuelita; los escapularios los sigo usando porque son de la gente que me regala, el TQM son mis hijos Tizoc, Quetzal y Miguel; el corazón es mi familia; los parches y la ropa desgarrada es la vida, pero con zurcidas seguimos; el gato de atrás es porque la vida es un juego y hay que disfrutarlo.

“La Chupitos”, el personaje y su significado:

Más famosos En sus Batallas de Venga la Alegría: