Sólo quien ha buscado que es un calvario, conseguir oxígeno en México, sólo los familiares que han buscado en estos días entienden la desesperación y la angustia por no encontrar dónde comprar o rellenar. “Es una desesperación horrible ver cómo el ser querido se consume poco a poco por este virus”, asegura la señora Claudia, quien se formó desde las 9 de la mañana, dejó a su hijo enfermo de covid-19 con un concentrador que le prestaron en lo que recargaba en sus tanques: “anoche llegué a la una y me fui a las cuatro y ahorita regrese otra vez a las nueve, no hay, mi hijo necesita oxígeno al 10 por minuto, no hay en donde comprar, no hay aparatos”, comenta.

Así como ella, hay personas que hacen filas interminables para recargar los cilindros, “la situación es que hay mucha demanda, realmente si hay mucha demanda, en otros lugares se acaba el oxígeno, procuramos tener nosotros la mayor parte del tiempo, pero lamentablemente en este momento se nos terminó”, dice el encargado de un lugar.

Los tanques de oxígeno se venden entre 3 mil 900 y 10 mil pesos; las recargas van desde 95 hasta 500 pesos, para rentar uno se debe dejar un depósito y el tiempo de consumo varía dependiendo de la necesidad de cada paciente.

El gobierno de la Ciudad de México puso a disposición de quien lo necesite tanques de oxígeno gratuitos que se solicitan llamando al 911 y cada caso es evaluado de acuerdo a la necesidad del paciente. Desde esta semana se están entregando domicilio 30 tanques diarios para rellenarlos gratuitamente.

