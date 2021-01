Eduardo Yáñez se enoja y reacciona contra reportero tras cuestionamientos cuando lo encontramos en el Aeropuerto de la Ciudad de México. El actor fue cuestionado sobre las declaraciones de Alex Kaffie en las que afirma que José Palomino sale de la historia porque él lo pidió, a lo que respondió “¿Cómo creen que yo? Yo tengo el poder de correr gente o de contratar gente. Yo no soy la empresa ¿Qué les pasa?.

Primero, no sé de qué me estás hablando, para empezar, segundo no quiero ser ofensivo. Yo he trabajado con Humberto Zurita, Sergio Goyri, (Alejandro) Camacho, Gabriel Soto, Marcus Ornelas, ¿más guapos que ellos quieren? ¿qué qué pregunta? Me sorprende que ustedes me lo pregunten conociéndome a mí sí, me sorprende que me hagan una pregunta de ese tipo. Yo no tengo que desmentir nada, no me metan en estas preguntas”.

Era claro que el tema le incomodaba y lo expresó al empujar al micrófono de uno de los reporteros, alegando que debía guardar la distancia a lo que agregó: “Qué ignorancia la tuya, debes guardar distancia, si los demás lo hacen, ¿por qué siempre provocar un p***? O sea, yo estoy en buena onda contestando y vienes con tus m******, estúpido”.

Mientras hablaba con profundidad de la diferencia de edades en el amor, tema que toca la historia en la que participará, evitaba cualquier cuestionamiento por parte de dicho reportero.

