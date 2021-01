Cynthia Klitbo habla sobre publicación de su hija para Ventaneando. Contó que Elisa hizo la publicación en redes sociales luego de haber tenido algún desencuentro con ella, lo que provocó que los seguidores de la actriz la condenarán tras afirmar que su mamá es racista, homofóbica y clasista.

“El problema es que mi hija se enojó porque la lengua española ya aceptó la palabra “elle” para no decir ellas y ellos, y a mí me parece una ridiculez, entonces me salió con su palabrita “elle” y le dije ‘ay, eso es una tontería’ también me agarró el mis cinco minutos (le dije…) ‘me viene sobrando’, pues yo creo que no está bien que cada vez el idioma se está adaptando a los slangs de cada generación, porque encima ¿cómo vamos a acabar hablando el idioma? y le dije ‘no habrá caballeros en tu generación porque, nunca vas a tener alguien que te mande unas flores, porque ya pasó de moda para ti”, cuenta la actriz.

Eso provocó que la joven se desahogara en redes sociales aunque nunca imaginó lo que eso detonaría en su contra, “entonces ella se fue muy enojada a su Twitter y de repente me llega en la mañana, antes de salir a trabajar, llorando ‘mamá es que hice esto y lo bajé y lo agarraron y cambiaron mis palabras’, yo no sabía ni de qué me estaba hablando, cuando lo vi le dije ‘ay mijita, a ver si no te agarran como otras hijas de famosas’ y efectivamente se le dejaron ir los haters encima, todos los fans de su mamá, pero tuve que intervenir”, cuenta.

“No soy clasista ni racista, entonces tuve que hacer una aclaración que estamos hablando de una niña que tiene 14 años, entonces ahora su castigo es que ella no puede decir absolutamente nada en ninguna red si no llega conmigo y me dice“, concluye.

Cynthia Klitbo habla sobre publicación de su hija:

