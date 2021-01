Inés Gómez-Mont vivió un milagro con uno de sus hijos, así lo contó la conductora En sus Batallas: “Tuve que tomar la decisión de seguir trabajando como loca o enfocarme y apostarle a la familia y sin duda lo hice y no me arrepiento. Con Inés tuve un embarazo complicado por un coágulo que era abortivo y eso podía afectar al embrión tomé la decisión de platicar con Paty (Chapoy) y juntas decidimos que lo mejor era que me reemplazaron en los 25 + y en Ventaneando, estaba prácticamente regalando todo mi trabajo”

“Yo estaba buscando un segundo bebé y al siguiente mes me dijeron que eran dos, de pronto, en el tercer mes voy al ultrasonido y me dicen: ‘no son dos, son tres’, yo no me lo podía creer, en mi familia siempre han existido embarazos múltiples, la abuela de mi mamá es triata, pero el doctor me dijo ‘estamos en un problema, porque además tú complexión muy chica y te recomiendo absorber uno, por el bien tu salud y la de los fetos, para quedarnos con dos’, a lo que yo dije si Dios me mandó tres es por algo”, narra.

“Tuve muchas amenazas de aborto, estuve en cama, mis chiquitos estuvieron en terapia intensiva porque nacieron prematuros. Cuando les hacen el tamiz auditivo, traigo a Diego y se tardaba más la doctora y me dijo ‘te tengo que dar una noticia bastante fuerte: tienes un hijo sordo’, lo primero que hice fue hablarle a mi mamá para decirle ‘me acaban de decir que Diego es sordo, estaba hecha un mar de lágrimas. Pasado el mes, fui a todas las iglesias para rogarle a todos, a Dios, a la Virgen, a todos los santos, a todo el mundo para que Diego estuviera bien en el examen”, continúa Inés.

Llegó el día de recibir los resultados y “me manda llamar la doctora y los resultados fueron favorecedores porque Diego tu hijo escucha perfectamente normal”, ese día yo lloraba de la felicidad, yo digo que fue un milagro, al final del día, la vida no me ha dejado de sorprender, porque es una situación en mi mi vida que era muy preocupante y muy dolorosa”.

Inés Gómez-Mont vivió un milagro con uno de sus hijos:

Más famosos En sus Batallas de Venga la Alegría: