Vandalizan nuevamente la tumba de Valentín Elizalde hace unos días, sin que hasta el momento se sepa quién ocasionó estos daños. Su hermano Chico Elizalde comparte con Ventaneando las medidas que tomarán ante este hecho y si es que la familia sospecha de alguien en particular.

“Fíjate que nos avisa una hermana de nosotros, nos avisa que quebraron los vidrios de la capilla y tumbaron fotos, flores, todo lo que había dentro. Nunca había pasado tan seguido, mi papá tiene ahí enterrado más de veintitantos años y no había pasado algo así. Fue más con dolo, porque sólo tumbaron las imágenes de mi hermano y quebraron vidrios. Es lamentable, triste y, a la vez, incomodó”.

Al cuestionarlo sobre qué cartas van a tomar ante este asunto, Chico afirma que van a incrementar la seguridad con cámaras para evitar que vuelva a suceder: “claro, vamos a poner cámaras, eso es de ley, se van a poner unas cámaras y aparte las cartas ya las tomó mi mi madre, ya que levantó cargos por si acaso llegar a haber alguien”.

“No se vio, no hay un testigo ni hay algo que diga quién fue, los veladores y autoridades del panteón dicen que no vieron nada, simplemente de repente, como fue en la noche, es complicado, no pueden hacer nada porque no hay testigos, no hay a quien echarle la culpa”, dice.

Sobre las sospechas de alguien en especial, dijo: “se viene a la mente mucha gente, pero si no hay un testigo, una persona que miró, o que sepa, que diga él fue, no hay quien echarle bronca”.

