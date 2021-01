Niurka confirma que Juan Osorio se despidió de su hijo cuando tuvo COVID, debido a que sintió que el virus acabaría con su vida: “Juan me cuenta que cuando se despidió Emilio le dijo ‘no papá, no digas eso, porque me debes muchas todavía’, y eso a mí, aparte de enternecerme y llenarme de orgullo, me hizo llorar mucho”, narra la cantante.

Agrega que “Yo lloré mucho la enfermedad de Juan, le recé mucho a mis santos, fue algo muy de sentimientos encontrados, porque yo lo había escuchado ahogado en mensajitos que me mandaba por WhatsApp y cada vez que lo escuchaba lloraba, pero nunca se me va olvidar el día de celebración de cumpleaños de San Lázaro y recibir la llamada de Juan hablándome ya normal y rompe a llorar, y lo primero que se me ocurrió decirle que lo primero fue ‘cuánta obra de mi religión, no sabes cómo me han mantenido rezándole, implorando a los santos y poniéndole ofrendas, regalándoles ruegos, para que te dejará con nosotros’ y se empezó a reír, y ya lloré más todavía cuando reía.

Ahora es Emilio, el hijo de ambos, quien está aislado al haber dado positivo al coronavirus: “Gracias a Dios a él le dio asintomático, tuvo algunos algunas reacciones físicas como el olfato y el paladar”.

