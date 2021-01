La salud ha sido la prueba más dura para Inés Gómez Mont, ella misma lo cuenta En sus Batallas: “Después de que nació Bosco me sentía muy rara, muy torpe, pero decía ‘debe ser que estoy cansada, me caía y me levantaba como asustada y de pronto me salió un derrame muy feo en el ojo. Me dijo mi esposo ‘tienes que ir al cardiólogo a checarte la presión’, fui a dar con un neurólogo y me empezó a revisar, me dice ‘necesito que te hagas una resonancia magnética’, y luego le dan la noticia que tiene dos tumores cerebrales, una situación muy delicada y de gravedad.

“Me daban diagnósticos muy alarmantes, cirugía inmediata de abrir toda la cabeza como muy invasiva y las secuelas que ya tenía, que me desplomaba y me caía, sí eran ya cada vez más constantes, era muy triste sentirme inútil sobre mi cuerpo, no controlar mi caminar, ya no me prestaban a mi bebé para que lo cargará porque siempre estaba el riesgo que me cayera y me desplomara”, cuenta.

“Mi esposo se movió como loco, dimos con la Clínica Mayo en Jacksonville como uno de los lugares con mejores aparatos, mejor tecnología y más ciencia en cuanto al tema del cerebro y lo primero que me dijeron fue ‘aquí no operamos de abrir el cerebro, todo lo hacemos a través de radiación y no eres candidata a la radiación porque uno de mis temores estaba muy pegado al nervio óptico, entonces podrían darle al nervio óptico y yo perder la vista…”, agrega.

Y continúa: “Me dieron un tratamiento para tratar de disminuir el tumor, me daba mucho miedo morirme… mis hijos se fueron conmigo a la clínica y cuando se iban a regresar a México yo estaba llena de miedo, yo sabía que los riesgos eran altísimos, pero me fue muy bien”.

Tras la operación del tumor, Inés recibió la indicación de cuidarse y vigilar el segundo tumor, pero mientras no “diera problemas” no convenía retirarlo. Pasó un año el doctor y se embarazó de su hija María, quien nació sin contratiempos, pero en las revisiones le avisan que el segundo tumor empezó a dar problemas y tuvieron que operarla nuevamente, pero afortunadamente todo salió muy bien.

