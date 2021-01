El cantante mexicano Vicente Fernández rompió en llanto durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda debido a los ataques que ha recibido a causa del video en el que se puede ver cómo hostiga sexualmente a una mujer.

Hace una semana, se volvió viral un video en el que muestra a Vicente Fernández tocando el seno de una fan suya mientras se están tomando una fotografía.

Castañeda, que fue nuera de Fernández, defendió al cantante de las acusaciones de hostigamiento sexual, por lo cual ella también fue criticada.

Fernández dio su versión de los hechos, diciendo que se le hacía raro que subieran el material fotográfico tres años después.

“Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’, si algo que tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un… reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma… no sé”.

Se vuelve #Viral el vídeo donde el cantante #VicenteFernández, le tocó un seno a una fan que le pidió una foto 📸 pic.twitter.com/dEHzoSxF9n — Salvador Miralrio en Amor (@SalvadorAmorFM) January 21, 2021

Así fue la defensa de Fernández, que se refiere a una segunda foto en la que se puede ver su mano derecha sobre el seno derecho de la mujer.

Sin darse cuenta aparentemente de la declaración tan ilógica que estaba dando, Chente Fernández continuó:

“No recuerdo, eran muchísimas gentes, yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí… la hubiera llevado a las caballeriza”, y agregó: “Yo ni me acuerdo cómo pasó”.

Sin embargo, esas no son todas sus declaraciones. Parece que el cantante mexicano no tiene idea qué significa acosar sexualmente, pues añadió: “Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso”.

Castañeda, pese a que hay un video que muestra claramente el acoso sexual, así como el testimonio de la víctima, dijo a Fernández en la entrevista: “Yo sé que usted es incapaz de hacer una cosa de esas”.

