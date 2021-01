Origel reacciona a críticas por vacunarse en EU. El conductor fue víctima de una gran condena pública que recibió en redes sociales tras haberse compartido una foto en la que se le ve siendo vacunado contra covid-19 en Miami, Florida.

“Yo creo que hay gente envidiosa, yo estoy bien, yo estoy agradecido”, dijo. Al preguntarle si él tomó la decisión de ir o fue llamado por alguna institución, el conductor dijo: “Yo apliqué y me mandaron (llamar), es una aplicación que hice, me dijo una amiga ‘escríbeles aquí’ y ya, entonces así me llegó la cita, pero del jueves me llegó para el sábado, el viernes tuve que arreglar todo. Me fui saliendo de Ventaneando, para Miami, y la verdad me impresionó muchísimo porque no me imaginé y estoy muy contento”, dice.

Se le preguntó si saliendo del festejo de Ventaneando vio a Martha Figueroa y si ella ya se vacunó, a lo que respondió: “No, ya no la vi. Tengo que volver en unos 20 días, y ¿sabes qué es lo más triste? Cuánta gente está esperando vacuna, no estoy criticando ni al gobierno ni nada”.

Sobre las reacciones de la vacuna, respondió que ninguna y afirmó que se puso la vacuna de Moderna.

