Barco hundido representa riesgo para trabajadores en Acapulco, se trata de una embarcación conocida como remolcador, la cual se hundió el 25 de marzo de 2019 en la Bahía de Puerto Marqués.

Esta embarcación siniestrada provocó un gran derrame de combustible en el mar, por lo que autoridades habían asegurado que sería sacado del lecho marino, pero han transcurrido poco menos de dos años y no ha sido así.

Los prestadores de servicios insisten en que sea retirado “todavía sigue ahí, nunca nos han venido a sacar ese barco, puras promesas, hasta ahí, y puede provocar un accidente precisamente porque pasan las lanchas por ahí, pasan las motos, y eso está muy mal”.

De acuerdo con un ambientalistas, a la fecha el remolcador ya no representa un foco de contaminación debido a que no tiene combustible en su interior, por lo que puede ser convertido en un arrecife artificial y reconoce: “si por cuestiones de navegación está obstruyendo el tráfico para los prestadores de servicio se debe de remolcar a un punto estratégico para que no impacte tanto el lecho marino ni a la actividad de prestadores de servicios acuáticos”.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente en Guerrero confirmó que no representa un riesgo proveniente de la embarcación, ya que los contaminantes fueron extraídos cuando sucedió el siniestro.

