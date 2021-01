“A mí nadie me amó ni yo a ellos, yo amaba el dinero: Olga Breeskin afirma y sigue: “Nadie ganó mi corazón y yo no le di mi corazón a nadie, yo quería dinero”, para En sus Batallas de Venga la Alegría”.

“En el último show que hago en el Continental me enamoré de un bailarín y viene el regalo más grande, porque me convierte en una feliz madre, con mi castillo en el sur del Pedregal, con 40 empleados, entre guardaespaldas, choferes ,cocinera, todo, me dije ‘conquistaste todas las batallas’, Olga Breeskin”, relata.

“Nos fuimos a Nueva York a vivir, descubro que estoy embarazada, me regreso a México otros años, pero se cae el hotel y a los 10 días del temblor nace mi hijo. Nos vamos a vivir a Los Ángeles porque yo tenía suficiente dinero, tenía casa en San Diego”, continúa.

“Le pido el divorcio a mi ex por razones personales y me llega una propuesta en Las Vegas… Una de las razones por las cuales acepté este contrato era para procurar la cercanía del hijo con su papá”, cuenta.

Sobre lo que siguió en su trabajo en Las Vegas, agrega: “La primera noche me llegó el mismo lobo rapaz y firmé un contrato que me hizo derramar muchas lágrimas. Me brindaba primero una seguridad que yo como mujer divorciada buscaba, quería estar cerca de alguien que me defendiera y me tocó enredarme con este hombre, vivir con él sin amarlo, con un control de mi mente, de mi cuerpo y decisiones de mi familia, de mi hijo, todo lo empezó a controlar”.

“Ahí empezó mí viacrucis, este tipo me amenazó el día que tú me dejes date por muerta Y acabé como una simple, terrible y lamentable esclava de un tipo sin escrúpulos. Volví a caer en el alcoholismo, pero ya tenía un hijo que me estaba viendo. Cuando me daba permiso de ver a mi hijo yo llegaba alcoholizado, pero su mamá triunfadora, verla en esta situación física fue muy difícil para él”, concluye.

