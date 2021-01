Ángeles han caído del cielo como Teresita, enfermera ejemplar en hospital infantil de Sonora, quien, debido a los casos de covid-19 en menores de edad que comenzaron a llegar hace unos meses al Hospital Infantil del estado de Sonora, con gran valor aceptó tratarlos.

Ahí trabaja como enfermera pediátrica y sin temor alguno se unió a la lucha: “El hospital infantil no es un hospital covid, pero nos prepararon psicológicamente y físicamente por si llegaba un niño infectado, pues se iba a recibir. Me han tocado bebés de 10 meses”.

La comprometida enfermera sonorense les ha ayudado a los pequeños a sobrellevar su situación de una manera tan especial que una imagen de ella jugando con un niño se hizo viral en las redes sociales: “La foto que se viralizó es de Iker conmigo. Estamos jugando al gato. Imagínense verlos solos, de repente ni sus hermanos ni sus padres, sin juguetes”.

La pasión y el compromiso de Teresita para atender a sus pacientes con covid-19 es invaluable, pues además, al salir del hospital donde trabaja, asiste de manera voluntaria a personas de la tercera edad quienes no cuentan con los fondos suficientes para hacerlo por su propia cuenta.

“Nadie queremos contagiarnos,pero pues ahorita somos los que estamos en primera fila, si sabes que ellos necesitan atención, si ves una persona enferma que no tiene nadie, no te puedes hacer a un lado, no te puedes hacer de la vista gorda, no puedes dejar de atenderlo”, dice Teresita.

Ella es, sin duda, una protectora de la salud, una esperanza para quienes ven un panorama nublado una mujer que ama su profesión, que no le importa arriesgar su vida con tal de salvar la de otros.

Teresita, enfermera ejemplar en hospital infantil de Sonora:

