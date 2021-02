La historia detrás de la Salud de Doña Eva mange abuela de Thalía suma una pieza más, pues la enfermera se defiende de Laura Zapata tras declaraciones en su contra.

Estas son las palabras de Jessica de Jesús Martínez, quien sale a defenderse ante los dichos de Laura Zapata y a quién culpa de limitar las necesidades de su abuela: “Ella no se hacía responsable, yo en mi opinión pienso que no al 100 por ciento”, porque por la limitación de sus cosas”. Al preguntarle qué tanto limitaba, ella respondió “un pañal diario con incontinencia urinaria”.

La enfermera, quien aseguró que dejó de trabajar con ella por un asunto familiar, está siendo asesorada por un abogado para defenderse legalmente y probar que se atendió las escaras de la señora de la tercera edad. “De hecho, la señora Laura me advirtió que dejara de amedrentar con mi abogado. Yo le dije ‘no es amedrentar, me estoy asesorando’, solamente en mi defensa y decir lo que yo sé y cómo son las cosas porque tengo como comprobarlo. Ella siempre me quiso hacer como la más responsable sobre la salud y sobre las cosas de la señora Eva”.

Asegura que muchas veces Laura llegó a retrasarse con los medicamentos que doña Eva necesitaba, “Necesitaba una aprobación por correo electrónico, pero así como le hacen llegar los faltantes de los medicamentos a la señora Laura y había muchas veces que tardaban como cuatro días o una semana, porque no los llevaba antes”.

Ante estas declaraciones, la actriz no ha querido hablar con los medios de comunicación; sin embargo, a través de su cuenta de Twitter ha posteado algunos mensajes al respecto.

Hasta el momento, el comunicado emitido por las autoridades de Huixquilucan señala que el lugar no se encuentra en las mejores condiciones, así como tampoco cuenta con las medidas sanitarias para los huéspedes, por lo cual, autoridades planean regresar a los inquilinos a su núcleo familiar a la brevedad.

Este fin de semana visitamos la casa de retiro y el ambiente fue totalmente de tranquilidad, pero se sabe que se llevaría a cabo una junta con los responsables de los huéspedes para evitar que el gobierno retire a los abuelos, hecho del cual culpan a Zapata; sin embargo, ella los encara en sus redes sociales.

