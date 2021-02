Héctor Parra se sometió a valoración psicológica, que él mismo solicitó como prueba para sumarlo a la demanda que interpuso en contra de su ex esposa, Ginny Hoffman. El actor ha soportado el desprecio y la acusación por parte de Alexa, hija que tuvo con la actriz Ginny Hoffman, y quién lo tacha de su agresor sexual.

El asunto legal continúa a pesar de que ni Alexa ni Ginny han respondido ningún citatorio ni han acudido a realizarse los estudios psicológicos que por ley deben hacerse.

“Ahora es un examen psicológico que es parte de este procedimiento, en el cual nosotros como vamos siempre adelantados uno o dos pasos. Lo solicitamos nosotros mismos. Ahorita hice los exámenes físicos en papel, estos se pasan al perito psicólogo y el entrevista personalmente cuando el semáforo pase a naranja o se pueda venir a la entrevista directa con el perito con base al examen que acabo de hacer”, dijo Parra.

El actor considera que los estudios arrojarán sólo la verdad y que muy pronto las aberraciones sobre su persona se vendrán abajo, pues “desde el día uno yo he dado la cara, yo estoy aquí, mis abogados y yo solicitamos siempre ir un paso adelante. De su parte no tenemos nada. Ustedes fueron testigos de que se le notificó y no quiso recibir la notificación. Obviamente se escondió y se negó.

Comparó su caso con el de Nath Campos

Héctor hizo una comparación sobre el caso de la youtuber Nath Campos, quien acusó a su amigo Rix de abuso sexual y el señalamiento que hizo su propia hija Alexa contra él: “Esta compañera habla de que hace algunos años, por el motivo o circunstancia que haya sido, sucedió. Una mujer que ves que platica de lo que le duele, que le toca las fibras, que se le descompone el rostro, que se rompe al estar hablando, porque son emociones que estaban guardadas, eso es lo que a mí me hace reacción en cuanto al caso mío, dónde salen a hacer sus declaraciones y notas, o no notas, justamente absolutamente nada de ese tipo de reacciones”.

