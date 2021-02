Estudiantes en Chiapas exigen justicia por feminicidio de Mariana. Egresados de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas protestaron por la muerte de una doctora recién egresada. La médico pasante realizaba su servicio social en la comunidad Nueva Palestina en la Selva Lacandona en el municipio de Ocosingo y fue encontrada muerta el pasado viernes 29 de enero.

“Es horrible, triste, con miedo, enojada, porque no sólo fue Mariana, pudo haber sido una amiga, una compañera con la que pasé años estudiando, con la que me maté para pasar los exámenes, ¿de qué no sirve ahorita?”, dijo una de las manifestantes.

De acuerdo con la Fiscalía de Chiapas, Mariana Sánchez, de 24 años de edad, murió por ahorcamiento, aunque no presentaba indicios de tortura ni agresión sexual reciente.

Los manifestantes portaban pancartas exigiendo justicia para Mariana y realizaron una protesta frente a la escuela, lugar en el que depositaron flores.

La madre de la joven dijo que su hija había levantado una denuncia por agresión sexual contra un compañero de trabajo y lo había reportado también a la directora de la clínica donde prestaba su servicio social.

“El sujeto este entró a su cuarto forzando puertas y todo y la jefa de la clínica donde la mandaron lo único que hizo fue darle unos tamales, que viniera aquí dos tres días y que lo iban a correr. Le pregunté a Mariana si lo corrieron y me dijo ‘No me lo vas a creer. Sólo lo cambiaron de turno. Y está ahí cerca’.

El caso ha generado mucha indignación mientras la Universidad donde estudió exigió justicia contra el o los presuntos responsables de la muerte de Mariana. Mientras tanto, la fiscalía de homicidios y feminicidios informó que ya existen avances en las investigaciones y espera a la brevedad iniciar el proceso penal contra quién o quiénes hayan participado en la lamentable muerte de la joven doctora.

