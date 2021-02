Por esta razón Roberto Palazuelos es el heredero de Andrés García, él mismo lo aclara tras el revuelo que causó la noticia que había elegido al actor, incluso por encima de sus hijos, para heredarle 50 por ciento de sus bienes.

Hasta ahora Roberto había guardado silencio en torno al tema, pero habla claro y directo sobre la decisión de quién considera un segundo padre: “Yo le sugerí que me pusiera como albacea para que pusiera orden entre todos sus familiares y distribuyera sus bienes, porque él sentía que se iba a morir.

“Entonces un día llegó y me dijo que aquí estaba el testamento le dije ‘Ah, muy bien, ¿me pusiste de albacea? y me dijo ‘sí’ y le dije ‘déjame checarlo’ y de repente él empezó a leer y me dejó el 50 por ciento de todas sus propiedades”, explica.

“Yo, de entrada, voy a seguir vendiendo sus propiedades para mantenerlo, porque Andrés no está trabajando ahorita, le deben un poquito de una que vendimos, que le van pagando a plazos. Tengo que ponerme las pilas para vender ahora el castillo, que me gustaría hacer una operación igual, porque ahorita la gente no está muy líquida y en la que le vaya cayendo la lana poco a poco para que no se la gaste. Porque él es muy generoso y en ayudar se le va el dinero pero luego nadie lo quiere ayudar a él”.

Sobre la inconformidad de Leonardo García

Al preguntarle sobre la inconformidad de Leonardo García y de la ex actriz Sandra Vale por su decisión, dijo: “No es que les haya caído mal. Lo que pasa es que había una desinformación. Por ejemplo, el problema de Sandy era que sobre su departamento y yo le dije ‘no, Sandy, el departamento dice claramente que es para ti en el testamento y el 10 por ciento de las otras propiedades y mi mitad no entra tu departamento’, entonces ya se quedó tranquila sabiendo que su departamento es de ella. Ahí volvemos a ver la generosidad de Andrés García”.

“Leonardo no está enojado como han dicho muchos medios, simple y sencillamente quería que se aclarará. Ahora te voy a decir algo, Andrés en vida le he dicho a Leonardo que el castillo está vacío, que lo tome, que haga lo que quiera, que lo venda y Leonardo no lo quiere. Entonces Leonardo si no lo quiere recibir en vida de que se queja si no lo recibe cuando muera su señor padre”, agrega.

A pesar de haberlo elegido a Roberto como heredero mayoritario, Andrés no se olvidó de su esposa Margarita Portillo y otros familiares; sin embargo, la única que no figura es Andrea García, hija del actor, tal como él mismo lo reveló hace un tiempo.

Por esta razón Roberto Palazuelos es el heredero de Andrés García

Más de Ventaneando:

Disfruta tus contenidos preferidos en AZTECA MÁS y descarga la app: