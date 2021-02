Laura Zapata tiene secuestrada a su abuela, alega vocero:

Laura Zapata tiene secuestrada a su abuela en su habitación, alega vocero del asilo, quien da su versión de los hechos, pues, al parecer, este miércoles se cumplirán los siete días que las autoridades del Estado de México dieron de plazo a la casa hogar en donde está la señora Eva Mange sobre la situación del estado de las 53 personas de la tercera edad que habitan ahí.

El motivo: irregularidades sanitarias por lo que enviaron una carta al gobernador del estado de México, situación que nos aclara Ernesto Cisneros, vocero de los familiares del asilo: “De este lugar no sacan a nadie, porque de nuestras casas no nos puede sacar nadie, son derecho inalienable, el bien común sobre el bien particular, y nadie nos puede sacar de nuestras casas y esta es la casa de ellos, y viven muy bien, en las mejores condiciones sanitarias que usted se puede imaginar”.

Al preguntarle si ha intentado comunicarse con Laura Zapata, Cisneros dijo: “No, yo no tengo porqué, no, ni quiero ni me interesa ni nada. Pudo haber sido, ya no fue, le pedimos que se vaya respetuosamente. No accedió, ya se le notificó que su contrato se términó, que se tiene que ir y la señora ¿Sabe qué contestó? que el doctor le dio indicaciones que no la movieron porque ahí estaba muy bien, entonces todo lo que ha dicho es mentira”.

Agregó que, “Sí le quiero decir dos cosas que no se habían dicho, para que sepan de verdad qué está haciendo esta señora: está exigiendo que le dejen pasar alcohol, vino. Si así no la pueden controlar, ahora tomado. A todos los trabajadores ya los desgastó, es muy grosera con ellos, los agrede todo el día, desde que le llevan la charola de la comida, a las enfermeras que van a curar a su abuelita”.

“Tengo entendido que entró en 2018 la primera vez y luego se pelearon ella y Thalía y ya no quiso pagar, entonces se lleva Laura a la abuelita su casa, la tiene en su casa y cuando la reingresa, en un estado deplorable y cada vez que entra le tienen que hacer un examen profundo de cómo está y la señora llegó con llagas”.

“Y resulta que ahora la tiene secuestrada, Laura Zapata en su habitación, no ha salido para. Tenemos entendido que la renta la paga Thalía, a la cual hacemos un atento llamado respetuoso para que intervenga”, concluyó.

