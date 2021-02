Don Roberto prepara el mejor aguachile para enfrentar la pandemia, así lo presume: el más fresco y sabroso del centro de Culiacán, Sinaloa. Con camarón, pulpo, acompañado de cebolla, limón, pepino y su toque picante. Toda esta delicia sale de una carreta en la que se mezclan los sabores del mar para crear este platillo típico de Sinaloa.

“Trabajamos con camarón cocido, pulpo, pata y ostión. Aguachile y ceviche es el que se vende más conforme el bolsillo”. Don Rober, como le dicen de cariño, tiene 80 años y lleva más de 50 deleitando paladares.

Ni la pandemia por el covid-19 lo detiene para trabajar: “Es la forma de conservarse sano. Si me quedo en casa me siento mal, tengo que estar haciendo movimiento mentalmente y físicamente y en todos los sentidos porque de otro modo después no me voy a poder mover”, dice Don Rober.

El confinamiento social también golpea la economía de Don Rober, pues pasó meses encerrado y sus ingresos disminuyeron, pero decidió reactivarse y volver a la calle. Trabaja de lunes a sábado desde las 10 de la mañana y hasta que cae el sol.

“Económicamente digamos (sale) nada más para pasarla, no está para lujos ni para muchas cosas, (estamos) limitados, pero ahí vamos. Ya vendrán otros tiempos y entonces ya veremos que se dispone de nosotros”.

Don Robert agrega mucho corazón a lo que hace, incluso se adapta al presupuesto de los comensales “Así nadie se queda con hambre. Gracias que vienen y me compran por decir 50 pesos, es una orden pequeña, pues gracias que me visitan, ya no son los 50 pesos, gracias porque están aquí, yo se los agradezco”.

Don Roberto prepara el mejor aguachile para enfrentar la pandemia:

Más de Hechos AM:

Disfruta tus contenidos preferidos en AZTECA MÁS y descarga la app: