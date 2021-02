Su nombre es The Weeknd, pero su presentación en el Super Bowl se sintió como una gris mañana de lunes en vez de un resplandeciente fin de semana.

El astro pop encabezó el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, y pasó por múltiples de sus éxitos como un equipo de relevos buscando el oro olímpico. Pero no resultó victorioso el domingo por la noche, ni habrá medallas de plata o bronce.

The Weeknd comenzó su set de 14 minutos con sus característicos saco rojo y gafas para sol, dirigiendo a un ensamble robótico y cantando “Call Out My Name”. Su voz nasal y reminiscente de Michael Jackson brilló, especialmente en “The Hills” y “Earned It”, pero la actuación se sintió como si estuviera diseñada para una típica premiación al estilo de los Premios Billboard o los Premios MTV a los Videos Musicales, no para el escenario de Super Bowl.

The Weeknd no sorprendió con su show

Quizá él tuvo restricciones, ¿creativas o por el COVID? Quién sabe, pero en general su interpretación se sintió limitada e inadecuada. Los invitados especiales debieron ser obligatorios.

Finalmente The Weeknd cobró vida, cuando habían pasado ya 10 minutos de la presentación y decenas de sus bailarines llegaron al campo para interpretar la explosiva “Blinding Lights” con toques de flash mob.

El músico estaba finalmente en el centro del escenario, donde necesitó estar toda la noche. Pero ya era demasiado tarde para salvar el show, la mayoría del canto se hizo a un lado del campo, como si fuera una idea adicional. Quizá así lo fue.

Los mejores memes del show de medio tiempo del Super Bowl

Por lo menos, The Weeknd nos alegró con todos los memes que invadieron las redes sociales.

YO EN LA FOTO DE AÑO NUEVO 2021 A LAS 5 DE LA MAÑANA .#SuperBowl #TheWeeknd pic.twitter.com/4hBR8G0Qme — GoEun (@GoEun51289927) February 8, 2021

Mis amigas y yo haciendo un ritual para que funcione el amarre a mi crush #TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/5TPNZRhQxg — De la Rosa 🌹 (@rosanadlr) February 8, 2021

Aunque es una realidad, The Weeknd necesitaba artistas invitados para que su show fuera mejor.

Así quedé esperando a Daft Punk y Ariana Grande en el Super Bowl con The Weekend 😿 #HalfTimeShow #TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/p5oOYvtDRY — 𝕊𝕡𝕠𝕠𝕜𝕪 𝔹𝕠𝕪 🙇🏻‍♂️ (@omarvelazco03) February 8, 2021

Lo que ve mi microondas cuando caliento mi comida#SuperBowl #TheWeeknd pic.twitter.com/0MeS2uswfI — Paolo Hernández (@PaoloHernndez5) February 8, 2021

Yo esperando a que #TheWeeknd bailara el tiktok en el #SuperBowl pic.twitter.com/bO9C74pAfl — Tadki Recetillas 🍥 (@soytadki) February 8, 2021

Las comparaciones con Kalimba no se hicieron esperar… ¿Crees que The Weeknd se parece al ex integrante de OV7?

Y a ti, ¿te gustó el show de The Weenkd en el Super Bowl?