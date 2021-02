Baja la demanda de oxígeno medicinal en la CDMX, pues el centro de abastecimiento ubicado en la alcaldía Iztapalapa lució distinto: con menos gente en la fila.

Las hermanas Villa fueron las primeras en llegar para conseguir oxígeno ese lugar: “No fue fácil, llegamos a las cuatro de la mañana”, pero cualquier esfuerzo vale la pena por la salud de su familia, “además es gratis, eso es una gran ayuda porque tan sólo de dos tanques diarios serían 400 pesos y llenarlos en la mañana y en la tarde sí es un gasto”, agregan.

De lunes a viernes se entregan 40 fichas diarias para recargar el mismo número de tanques, hace días éstas no eran suficientes, “en cuanto se terminan las 40 recargas, ya sería todo. Mucha gente llega y no nos gusta decirles que no, pero nosotros tenemos un límite de 40. Entonces los referimos a los otros puntos porque en otros lados está vacío”, comenta una de la encargada del centro de abastecimiento.

La suerte también acompañó a Don Joel, pues la afluencia fue menor y pese a ser el último de la fila, sí alcanzará la recarga para el tanque de oxígeno que necesita su padre de 80 años. “Días anteriores, la fila llegaba a 60 o 70 personas, ahorita hay poca gente y la verdad es que como se necesita, se siente uno tranquilo de que todo vamos a alcanzar oxígeno”, dice.

Además de Iztapalapa, las alcaldías Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Milpa Alta, también cuentan con módulos de recarga gratuita.

