Andrea Legarreta reacciona ante asalto de Erik Rubín y comparte lo terrible que fue recibir la noticia que su esposo y su hija Mía fueron víctima de un asalto a mano armada, hecho que la tiene preocupada por la inseguridad y violencia que se vive en el país.

“”Fue el susto y gracias a Dios están bien. Para mí fue muy fuerte, fue una situación muy fuerte, a muchos nos ha pasado, supongo que si no, la mayoría sabemos lo que es tener un arma frente a ti y tú no sabes lo que ellos están dispuestos a hacer”, dijo

“Cuando me lo platicó, ya que llegamos a casa, ella tenía los ojos, apenas si los podía abrir de tan hinchados de tanto llorar. Me decía ‘es que yo solamente le pedí a Dios que no me quitaran a mi papá”.

“Esta banda ya había tenido otras denuncias. Había cometido muchos actos delictivos, entonces, en realidad, no es que los hayan buscado porque era Erik”, agregó la conductora.

A raíz de este lamentable, la familia considera contratar seguridad privada: “Estamos pensando en eso. Va más allá de tener alguien que te cuide las espaldas. Hemos visto que tienen coches, guaruras y ve la situaciones que nos hemos enterado en las noticias.

Sobre dejar el país tras lo sucedido, respondió: ”No queremos que nadie nos corra de nuestro país, ¿Por qué nos vamos a salir por ellos? Ellos son los que no tendrían que estar”.

Andrea Legarreta reacciona ante asalto de Erik Rubín:

