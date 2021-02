Lety Calderón abre su corazón tras la muerte de su padre

A pocas semanas de haber perdido a su padre, Leticia Calderón abrió su corazón para recordar a su progenitor amigo, maestro y confidente. Sus hijos también perdieron a la figura paterna que representaba su abuelo Mario Calderón.

“Siempre fue muy importante, era muy pegada a él, comíamos todos los domingos. Me duele mucho porque era una figura masculina para mis hijos. Yo creo que más adelante lo van a resentir más, ahorita están resintiendo más mi dolor, me ven llorar”.

Lo que le duele más a la actriz es no haber podido despedirse de su papá: “Fue sorpresivo, estábamos esperando que saliera del hospital y no salió. De repente fue un paro respiratorio y ya no pudieron hacer nada”.

Con Leticia compartían el gusto por el fútbol americano, por ello brindó con él en el reciente Super Bowl: “Nunca he tomado tanto tequila, entre una y otra cosa estamos brindando por él mis hermanos, mi mamá. Sí, era aficionado al americano”, cuenta la actriz.

Recientemente, Leticia celebró el cumpleaños 17 de su hijo Luciano, quien tiene una condición especial, “(Es) Mega feliz de cumplir años, creo que no conozco una persona que le guste tanto cumplir años. Ya me está diciendo ‘¿Cuánto falta para cumplir 18?’.

La condición de Luciano no ha sido obstáculo para que Lety hable de todos los temas delicados de un adolescente, “de los sentimientos, del sexo, de las drogas, de todo. Luciano paradójicamente es el que más confianza me tiene. Él no tiene filtros, no sabe mentir”.

Incluso Luciano expresó lo que quiere de regalo ahora que cumpla la mayoría de edad: “Ayer me decía que quiere desecho porque quiere que le baile las chicas mamá que tiene de malo Soy hombre quiero que me bailen las chicas. Sabe que me hace enojar con eso”.

