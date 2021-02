Boeing recomendó el lunes que las aerolíneas suspendan los vuelos en aviones 777 que tengan el tipo de motor que explotó luego de despegar de Denver el fin de semana, y la mayoría de las aerolíneas que utilizan esos aviones dijeron que los sacarían de servicio temporalmente.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) ordenó que United Airlines aumentara las inspecciones del avión luego de que uno de sus vuelos tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Denver el sábado. Ninguno de los 231 pasajeros ni de los 10 miembros de la tripulación a bordo resultaron heridos, y el vuelo aterrizó sin contratiempos, dijeron las autoridades. United es una de las aerolíneas que ha suspendido los vuelos en estos aviones.

Steve Dickson, administrador de la FAA, señaló que el enfoque de las investigaciones eran las aspas huecas exclusivas del motor PW400 de Pratt & Whitney y que son utilizadas únicamente en los aviones Boeing 777. El comunicado de Dickson decía que la conclusión estuvo basada en una revisión inicial de los datos de seguridad y probablemente significaría que algunos aviones deberán quedarse en tierra firme.

A passenger on United 328 took this video of flames shooting out from the engine. Some people told me they said prayers and held their loved ones’ hands as they looked out the window. Flight was on its way to Hawaii from Denver. Glad everyone onboard is safe #9News pic.twitter.com/c8TNYlugU2