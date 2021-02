El golfista Tiger Woods ha sido sometido a una cirugía después de haber sufrido múltiples lesiones en un aparatoso accidente automovilístico en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Woods, de 45 años, fue extraído del vehículo usando herramientas hidráulicas de rescate, conocidas como “Jaws of Life” (Tenazas de vida). Según Infobae, las tenazas pueden ser utilizadas “tanto para cortar parte de la carrocería como para esparcirla y separarla, con la intención de generar un hueco para que la víctima pueda salir”.

El accidente no involucró a ningún otro vehículo.

El agente de Woods, Mark Steinber, dijo que el accidentado “padece diferentes lesiones en sus piernas y actualmente está en cirugía”.

Tiger Woods viajaba solo en su automóvil cuando ocurrió el siniestro, el cual tuvo lugar a las 7:12 a.m.

Aún no se sabe la razón del accidente, ya que en el tramo donde ocurrió el incidente no hay curvas, y no se sabe qué fue lo que hizo que atravesara los arbustos al costado del asfalto.

