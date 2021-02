Fue Federica Quijano, víctima de nueva forma de asalto y tras ser víctima de un episodio de terror al ser agredida por un hombre que sin razón alguna se acercó su vehículo y comenzó a insultarla, la cantante narra a Ventaneando que luego de haber denunciado a las autoridades, le dieron luz sobre el caso y le revelaron que es un nuevo modus operandi de los delincuentes para despejar las víctimas de su vehículo.

“Veníamos de comer y como seis metros adelante, un tipo me empezó a decir groserías. Cuando paso al lado, patea mi camioneta y entonces mi primera reacción es parar el coche e intentar bajarme, pero el cinturón me regresó. Entonces bajo la ventana, a lo mejor fue error mío, porque a lo mejor en ese momento no debí haber nunca bajar la ventana”, cuenta.

“Le dije ‘¿qué te pasa?, ¿Qué te hice? Y me decía ‘bájate ahorita” y peladeces. Le dije ‘cálmate, que no estás viendo que soy una mujer y vengo con mis hijos’. Mete la cabeza a mi camioneta y le escupe a Sebastián que iba adelante, por eso sí fui a hacerle la prueba de covid.

Entonces empieza a gritar y más me enojé, me quiero bajar y Maria me empieza a gritar ‘mamá no te bajes del coche’. Llega otro tipo que quita a este y me dice ‘ya señora, muévase’.

Continúa: “Lo que me dijeron los oficiales es que es un nuevo modo de asaltar o de robar coches. Lo que hacen es provocar a la persona que va manejando para que te bajes del coche, dejas abierta la puerta del coche, generalmente prendido, y cuando te bajas se lleva tu coche. Como tú no te bajaste del coche y cuando vieron que traías niños, seguro ese era el segundo que se iba a subir a tu coche.

