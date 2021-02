Mimí cantó para José Alfredo Jiménez a los dos años, así lo contó la conductora de Mimí Contigo, para En sus Batallas. “Éramos una familia musical, donde las fiestas eran lo máximo. Tenía yo dos años y medio, casi ni podía hablar, llegó el Mariachi Vargas, llegó José Alfredo Jiménez, entonces levantaron a la niña que estaba dormida, me treparon arriba de una mesa y me pusieron a cantar “La Retirada”. José Alfredo Jiménez se puso a llorar y me regaló cien pesos. Fue mi primer sueldo”, recuerda.

“En mi casa se acostumbraba que en las mañanas nadie hacía ruido, nos levantábamos los niñitos y hacíamos nuestras cosas sin despertar a mis papás porque trabajaban hasta las cinco de la mañana”, narra la cantante.

“Los fines de semana descansaban (mis papás), entonces no nos podían llevar de pachanga o de viaje porque ellos trabajaban. Dormían de día y trabajaban de noche. Sí faltó la presencia de mis papás. Por ejemplo, (había) festival de ballet, pues mis papás no estaban; pachanga en casa de una amiga, pues mi mamá no estaba”.

Sobre su incursión profesional al medio artístico, Mimí cuenta: “Fue a entrevistar a mis papás Paco Malgesto, que tenía un programa que se llamaba Visitando a las estrellas y mi hermana tenía cuatro años entonces todos cantaban y dice Paco ‘¿Ustedes quieren ser cantantes?’ y yo respondí ‘No, porque yo no quiero dejar solos a mis hijitos”.

Sobre sus hermanos la conductora cuenta que “Éramos un equipo irrompible. Juntos para todos lados. Nos molestábamos entre nosotros y nos cuidábamos entre nosotros. Siempre fuimos los mejores amigos. Yo no quería ser cantante, mi proyecto era tener una familia”.

Mimí cuenta que fue descubierta e invitada a participar en un programa de televisión el cual rechazó por sus deseos de terminar la preparatoria y estudiar para convertirse en abogada.

“Resulta que me habla Isabel lascurain (Pandora) ella trabajaba en Televisa y me dice ‘Mira nena, es algo para los fines de semana’, por lo que aceptó la propuesta de participar en el programa de unas fans que correteaban artistas y cantaban canciones.

