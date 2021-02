Adrián Uribe apoya a Fátima Molina tras ser discriminada, pues hace unos días ella denunció ser víctima de discriminación por su apariencia física, ya que en redes sociales la culpan del cambio de horario de la novela en la que comparte créditos con Gabriel Soto dado que no cumple, según sus detractores, con el estándar de belleza tradicional para ser la protagonista de un melodrama.

A raíz de ello, muchos de sus colegas se han volcado en muestras de apoyo hacia la ex académica tal como lo hizo Adrián Uribe, quién también admite haber subido discriminación al inicio de su carrera: “En algún momento sí, por supuesto, de repente en lugares donde no te dejaban entrar”.

“Siempre he pensado que una no hay que hacer caso, si hubiera hecho caso toda esa gente que me critica seguiría en las fiestas de payasos. Yo creo que no hay que escuchar lo que dicen.

“Le diría que ella (Fátima) tiene que seguir adelante sin escuchar absolutamente a nadie. Es una mujer con mucho talento. Yo hice un protagónico sin ser el prototipo de un protagonista. Me aventé y nos fue muy bien, en la vida hay que arriesgarse”.

En otro orden de ideas, se le preguntó sobre el reto de tener un hijo adolescente y el conductor respondió: “He hablado de todo un poco creo que es importante con un adolescente hablar de todo, el tema del alcohol y las drogas, de los embarazos”.

El actor que se tomó un año sabático para disfrutar el embarazo de su pareja y el nacimiento de su bebé, está listo para retomar su trabajo y reveló que muy pronto conducirá un programa de concursos.

