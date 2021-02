“En ‘Mimí Contigo‘ queremos acompañar a la gente, tender la mano”: Mimí habla sobre el programa que la regresa a la pantalla chica de una forma muy especial. “Aunque yo no quería, la vida te encuentra, las cosas te encuentran y se te pone de cierta manera para que se puedan realizar”.

Pese a que en un inicio la también cantante no quería ir por ese camino, “Yo soy cantante desde que nací, pero la realidad es que yo quería formar una familia, quería estar en mi casa, no quería este relajo de vida, pero al final del día, la vida te encuentra y me encontró, me encontró Flans y la conducción. Me encontraron muchísimas cosas que hacen lo que yo soy ahora”.

Para la conductora, Mimí Contigo “Llegó en un momento padrísimo de mi vida. Es un programa y queremos estar con la gente, (saber) qué es lo que la gente quiere. Es un programa de opinión dónde vamos a tocar temas importantes, temas serios, cotidianos. Que importan como mexicanos, como ciudadanos de este planeta. Los vamos a tocar, pero es un programa orgánico dónde vamos a movernos”.

Sobre el formato, dice: “Si tenemos entrevistas, pero queremos todo darlo desde un punto de vista positivo, queremos acompañar a la gente, tender la mano, de qué quieren hablar que quieren hablar. No va a haber pleitos y siempre tratando de encontrarle el lado positivo y encontrarle lo bonito a lo que no está tan bonito”.

