Estamos a pocos días del estreno y Mimí revela todos los detalles del estreno de “Mimí Contigo“, el nuevo proyecto de la ex integrante de Flans, que llegará hasta tu pantalla a través de la señal de Azteca América.

Ella misma cuenta su sentir sobre este gran estreno. “Me siento feliz de la vida, nerviosa, me duele la panza, no he podido dormir bien y no he comido tlacoyos en la noche, se los juro, estoy comiendo bien, estoy sana. Estoy nerviosa pero feliz, agradecida, emocionada por esta oportunidad, muy emocionada por cómo ha respondido la gente, inclusive la gente que no es fan. Yo creo que va a ser un gran año y proyecto”.

Mimí adelantó que en este show estará acompañada de especialistas en diversos temas, pero sobretodo, los espectadores podrán ver a la verdadera Mimí, sin filtros y de forma transparente.

“Me tienen a mí, esta soy yo y voy a estar contigo, pero quiero que tú también estés conmigo. Van a tenerme a mí. Bien me conocen de hace muchísimos años y todo va a pasar por como soy yo… Aquí no va a haber ‘chanclazos’, no va a haber confrontaciones, simplemente se van a tocar temas que a todos como sociedad nos interesa tocar”.

“Un programa positivo, propositivo. Se van a tocar temas de actualidad, que nos inquietan, que nos mueven, pero siempre desde el lado positivo”

Agrega que se tendrá invitados muy especiales: “Voy a tener expertos, especialistas, compañeros también, porque el chiste aquí es tener gente ordinaria que haga cosas extraordinarias; inclusive amigos del medio, de diferentes ámbitos culturales, políticos, sociales, públicos, privados, de todo. Es un programa muy orgánico y como tal se va a ir moviendo, en esta primera semana vamos a tener temas muy fuertes, muy de actualidad, y tendremos a una reina de invitada, una cantante que todos amamos, adoramos y que también va a estar un programa entero contigo”.

Todos los detalles del estreno de “Mimí Contigo”

¡No te lo pierdas, 7 PM C / 6 C!