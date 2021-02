En este lugar hacen comunidad para combatir la ansiedad, gracias al dueño de un vivero en Puerto Morelos y fabricante de bloques de construcción hechos con sargazo llamado Omar Vázquez, quien compartió a través de redes sociales la terrible crisis emocional que atraviesa.

“Estoy enfermo. No me cuesta decirlo, al contrario, sufro ataques de ansiedad, sufro ataques de pánico. Han sido momentos muy difíciles y a todas las personas que se sientan mal, a todas las personas que quieren venir al vivero a platicar, si los hace feliz ver una planta, si los hace feliz venir a respirar aire, los invito y no están solos”.

El video tuvo un fuerte impacto en otros habitantes de la comunidad, al grado que otros decidieron aportar su tiempo y sus habilidades para ayudar a las víctimas de estos padecimientos.

Mina Vigueras, maestra de yoga, fue de las primeras en responder al llamado de Omar y ahora ofrece clases de manera gratuita: “Lo único que queremos es que las demás personas estén bien y como no los estamos viendo bien y sabemos que mucha gente no está bien por lo que está sucediendo queremos ayudar”.

El deporte es, sin duda, uno de los mejores aliados en la lucha contra las enfermedades emocionales, por lo que también es posible practicar el boxeo. El baile y la música son también de mucha ayuda para enfrentar los problemas de ansiedad.

En este gran equipo de voluntarios hay también profesores de natación, terapeutas físicos, psiquiatras y psicólogos, quienes unirán sus fuerzas para ayudar a todo aquel que necesite ayuda en estos momentos.

Hacen comunidad para combatir la ansiedad

