Jeffrey Lichtman, quien es el abogado de Emma Coronel, dijo este lunes que fuentes federales hablaron con los medios de comunicación sobre la supuesta cooperación que tendría la esposa del Chapo Guzmán en contra del Cartel de Sinaloa, y argumentó que esta filtración estaba destinada para “matar” a la ex reina de belleza y sus hijas.

En una entrevista para The Other Side of Midnight, de WABC Radio, Lichtman afirmó que el rumor sobre la aparente cooperación de Emma Coronel para delatar a miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, incluidos sus propios hijastros, fue obra de los propios agentes federales.

Las declaraciones de Lichtman en defensa de Emma Coronel

“No voy a comentar sobre lo que se va hacer o no”, aseguró Lichtman en el programa. Pero “plantar semejante historia es absolutamente la cosa más despreciable, y probablemente la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde más de 30 años”.

Además, el abogado de Coronel agregó que “Ella tiene dos niñas de 9 años que están siendo expuestas, y hacer ese tipo de afirmaciones con tanta ligereza implica un riesgo muy alto para sus vidas“.

Lichtman también aseguró que la idea “comenzó en un blog, un sitio web, creo que se llama Vice, un blog sucio”.

La información que pretendía “matar” a la esposa del Chapo

Según fuentes federales consultadas por New York Post, Emma Coronel se estaba preparando para delatar a los líderes del Cártel de Sinaloa, incluidos sus propios hijastros, los llamados Chapitos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán, y Ovidio Guzmán López, todos hijos del famoso líder y fundador.

En definitiva, ella está cooperando, dijo la fuente al medio estadounidense.

Lichtman finalizó diciendo que “si había alguna cooperación en curso o estaba a punto de iniciar, ésta ha quedado desechada”.

