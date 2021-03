Una exasistente que acusa al gobernador neoyorquino Andrew Cuomo de acoso sexual lo describió el lunes como un depredador manipulador, y otra mujer dijo que quedó “conmocionada y avergonzada” después de que él intentó besarla en una boda en 2019.

La mujer, Anna Ruch, es la tercera que acusa públicamente a Cuomo de comportamiento ofensivo, y la primera de ellas que no ha trabajado en el gobierno del estado.

Ruch le dijo al The New York Times el lunes que conoció al gobernador en una boda celebrada en septiembre de 2019. Señaló que al momento de conocerlo, Cuomo le puso la mano en la espalda que traía descubierta, y ella se la quitó, y después le colocó las manos en el rostro y le preguntó si podía besarla.

“Estaba tan confundida y conmocionada y avergonzada”, dijo Ruch, de 33 años, al diario. “Le di la espalda y me quedé sin palabras en ese momento”.

Una fotografía del evento capta a Cuomo con las manos sobre el rostro notablemente incómodo de Ruch.

I think #cuomo should say “im a hopeless romantic” maybe? pic.twitter.com/HPa57ZqPI8