Ricardo Crespo culpa a su hija de provocar el abuso, luego de haber sido acusado por su hija de 14 años de haber abusado sexualmente de ella, toma una pieza más, y es que el ex integrante de Garibaldi expresa en un comunicado su su total desacuerdo con esos señalamientos de los cuales dice ser inocente.

Él culpa a la madre de su hija de mentir y dice: “En esta historia es la de la maldad, llevada hasta el grado extremo de construir una historia, destruir la carrera y destruir la personalidad y autoestima, intimidad de un hijo como una herramienta de la venganza y resentimiento. No sólo como un delito sino verdaderamente una monstruosidad; sin embargo, confío plenamente en que los órganos y la Justicia llegarán a la verdad y tengo la plena convicción de que saldré libre de estas acusaciones pues la mentira termina siempre por ser exhibida ante el triunfo de la verdad”.

En este comunicado señala que no entiende el porqué si el abuso a la menor llena llevaba años antes no había sido acusado, desacreditando las declaraciones que existen en la carpeta de investigación donde la mamá de la pequeña presentó su denuncia por el delito de violación agravada por parentesco.

Estas fueron parte de las declaraciones de quien fue su esposa: “A finales del mes de octubre 2020 mi hija menor se acercó a mí para decirme que no quería ir con su papá, yo le pregunté porqué y me dijo que desde que tenía la edad de 5 años su papá comenzaba a tocarle su cuerpo y mientras ella creció las agresiones sexuales fueron aumentando”.

“Ese mismo día decidí hablarle para reclamarle a Ricardo y me contestó que sí lo había hecho, pero que había sido culpa de mi hija”, agregó.

Las declaraciones de la afectada también sumaron esta carpeta en donde narra que su padre desde pequeña acariciaba su cuerpo sin su consentimiento: “Cuando tenía cinco años sólo tengo el recuerdo de que mi papá me quitaba la ropa y comenzaba a tocar mi cuerpo cuando mi mamá salía de casa. Comenzó a tocarme mediante juegos y me decía que jugáramos al spa, que yo me desnudara y también mi papá lo hacía, con cremas y aceites me acariciaba”, narra.

“Recuerdo que esto sucedió antes de que fuera al centro para personas con problemas de sexualidad, porque me dijo mi mamá que a mi papá le gustaba ver mucha pornografía. Cuando llegó mi periodo de 13 años una vez tardó en bajarme. Le comenté a mi papá y decidió hacerme una prueba de embarazo pero el resultado salió negativo”, dijo la menor. Por lo pronto el actor estará recluido tres meses mientras se integra la investigación.

