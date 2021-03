La pandemia ha dejado estragos en muchos de nosotros, incluso algunas secuelas emocionales, pues ¿Quién no ha sentido frustración? ¿Quién no ha sentido incertidumbre o ansiedad? Incluso hay quienes atraviesan problemas de duelo, hay otros que tienen inconvenientes para socializar ¿alguno de ustedes se siente identificado con estas situaciones? Así se viven los estragos emocionales de la pandemia, a Roxana también le pasa y esta es su historia.

“Afecta emocionalmente. De repente estás sola en tu espacio y (te preguntas) ¿ahora qué? ¿Cómo le hago? Entras en depresión, es complejo de explicar porque pasar tanto tiempo sola contigo misma de repente es justo a lo que no estamos acostumbrados”.

Roxana es chiapaneca pero vive en la Ciudad de México. Hace casi un año que no va a su oficina. El encierro y la nostalgia son parte de los efectos que ha experimentado en esta pandemia.

Además perdió a dos familiares: “También ha sido una afectación emocional bastante fuerte no poder estar porque al final el proceso, pues cuando una persona muere por covid-19 a los familiares no los dejan entrar, no le puedes dar un entierro”.

La especialista señala que algunos mexicanos se encuentran emocionalmente y anímicamente como Roxana, con afectaciones desde lo físico, emocional, ansiedad y “suena una metáfora, pero es como el manejo de duelo, cuando uno está en esta negación de lo que está sucediendo para después entrar en la ira y luego en otras etapas. Después vienen las etapas de aceptación, pero en el inter hay profunda tristeza”.

Hoy, con ayuda,Roxana ha ido sanando sus heridas, entendiendo esa nueva forma de vida: “Es de utilidad sacar esta emoción con un familiar o un conocido. De repente soltarnos a llorar y así desahogarnos.

