Cinthia Velarde, ex Manager ayudará a Alejandra Guzmán contra Larry Ramos, pues aunque ya no trabajan como manager de la cantante han tenido intercambio de información que les pueda ser útil en las demandas que, por fraude, interpusieron respectivamente en Miami en contra de Larry Ramos, pareja de Ninel Conde.

“Sí, llegamos a tener comunicación e intercambiar información que a ella le pueda sumar”. Asimismo, han tenido contacto con otras víctimas, “sí, totalmente, y muy tristes. La historia es terrible, la verdad es que este señor no tiene perdón de Dios“.

Cintia explica cómo fue que las demandas en contra del colombiano se tornaron un asunto penal al grado que el FBI ha tomado cartas en el asunto: “Al momento que nos damos cuenta que Larry en sus cuentas no tenía dinero y que era difícil rastrear el dinero por esta vía, el mismo abogado nos pide que lo denunciamos al FBI, que es una parte penal, pero al momento que entra esta autoridad investiga no sólo nuestro caso, si no el de todas las víctimas, hayan o no puesto la denuncia. Las dos denuncias están caminando paralelamente y las dos están muy favorables para nosotros”.

“Queremos que nos pague. Como dije en el audio, o nos paga o se va a la cárcel”, acerca de ciertos nexos que Larry mantenía con el pastor de una iglesia en Miami y al que podría haber transferido el dinero de sus víctimas, dijo: “Sabemos que tiene una muy buena relación con una iglesia y el detalle efectivamente lo tienen las autoridades. Van a ser investigado a todas las personas que estuvieron cerca de Larry. Yo sabía que con ellos tenía relación, desconozco el detalle, pero sé que las autoridades lo están investigando”.

“Su trabajo fue engañarnos durante 3 años y obviamente viendo que Alejandra seguía invirtiendo Pues fue más fácil engañarnos. Es el patrimonio de mi hija, es el futuro de mi hija, porque nadie me lo regaló es dinero trabajado y la verdad él lo sabía, porque eran pláticas que yo tenía con Larry y el hecho de saberlo y hacer el fraude y sonreírme fue terrible. Así como yo hay personas de la tercera edad que le dieron su pensión, una persona vendió su casa para invertir, hay gente que le dio sus bonos. De verdad hay unas historias Terribles”, finalizó.

