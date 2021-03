Tefi Valenzuela niega acuerdo económico con abogados de Eleazar “N”. La cantante y modelo peruana que fue violentada por Eleazar “N” desmiente que haya llegado a un acuerdo económico con los abogados de quién fue su novio para que en breve quede en libertad.

“No quiero que piensen que es así, porque no es cierto. No sé ni siquiera de qué declaración sacaron eso, pero si me han llegado muchos titulares. Por eso es que ayer respondí. No es cierto, simplemente se va a llevar todo por el medio legal y lo que se están tratando de hacer es el procedimiento abreviado para tener una sentencia y a raíz de la sentencia se verá lo que el juez diga, si hay reparación o no, pero no es algo que yo pida”, afirmó Tefi.

“Desde el 4 de noviembre yo no he cambiado en ningún momento mi parecer ni mi opinión ni he dado el perdón ni nada” agrega.

Valenzuela recalca que los abogados que defienden a Eleazar sí le han ofrecido dinero para favorecer al hombre que ellos representan, a lo que ella respondió: “Yo no he recibido un peso ni pienso recibir por ningún lado para quitar mi denuncia. Mi denuncia sigue tal cual”.

La peruana luce con más tranquilidad después de los meses que vivió a raíz de este tema: “Pasas terapia, pasas varias cosas para uno sentirse mejor, para uno evitar la tristeza y creo que lo estoy logrando. Estoy bastante tranquila”.

Asimismo, apoya a la youtuber Nath Campos por alzar la voz y pedir justicia por la violación que, aparentemente, vivió por parte del creador de contenidos digitales Rix y al respecto dijo: “Estos casos que son públicos lleguen a otras mujeres, que no tengan miedo de denunciar. Siempre aplaudir la valentía de cada mujer que se atreve a romper con este tipo de cosas e incitar a las demás a que no permitan estas cosas y quizás evitar o prevenir antes de lamentar”, concluyó.

