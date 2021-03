Duro y a la yugular, Giovanni Medina asegura que Ninel Conde es cómplice de Larry Ramos. Medina estalla contra Ninel Conde y la acusa de estar involucrada “hasta el cuello” en los fraudes que se le imputan a Larry Ramos.

“Hay información al respecto en la que no sólo es consciente sino participe, en muchos sentidos está involucrada. Podría asegurar que ese es el motivo por el cual está ella ahí. Yo creo que esto es una carrera para ganar el dinero de las víctimas”, dice.

Giovanni Medina asegura que Ninel ha actuado con torpeza, pues ha hecho burla en sus redes de darse vida privilegiada con los supuestos fondos mal habidos de su pareja: “Es, además de un acto de maldad, un acto de torpeza. Ese dinero representa muchas lágrimas, representa el dolor de gente que trabajó toda su vida para juntar un patrimonio y que literalmente se lo robaron”.

Medina asegura que Ninel le da más preocupaciones estando sola que con su actual pareja: “A pesar de ser un delincuente, a mí en lo personal como hombre y para mi paz, no me conviene que termine con este hombre porque me la deja suelta y se me puede volver peligrosa, porque no sé con quién se podría involucrar”.

Finalmente, lanzó un mensaje para la madre de su hijo: “Yo le diría que por favor, por primera vez en la vida, ponga como prioridad a sus hijos, a mi hijo. Que piense todo el descrédito que está adquiriendo, porque a pesar de ser una persona hecha y construida de escándalos, yo nunca había visto tanto desprestigio como hoy”.

