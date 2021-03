Pascal Nadaud vivió una infancia de abuso y soledad, así lo reveló el deportista, en exclusiva, para Ventaneando.

“Mis papás no estuvieron conmigo, no me quisieron, sufrí de abuso sexualmente, intenté suicidarme, eso va a estar toda mi vida aquí (señala la cabeza), pero depende de mí, Pascal, qué tanto quiero que me afecte”.

Esta es la oscura y triste historia que el popular atleta de Exatlón vivió durante su niñez y que por vez primera compartió públicamente.

De padre francés y madre mexicana el campeón de rugby relata cómo fue objeto de abuso sexual por parte del esposo de su abuela materna durante casi cuatro años. El relato resulta escalofriante.

Sobre cómo recuerda su niñez, el deportista dice: “La verdad la recuerdo muy oscura, muy triste, terminé creciendo en Francia. Vivíamos en un pueblito pero cuando se separaron mis papás regresamos y me quedé con mis abuelos en Manzanillo”.

“Mi abuelalastro era italiano alcohólico. Me tardé muchos años al expresarlo, cuando lo expresé él ya estaba muerto. No me creía mi hermana, es muy triste porque le rompí a mi hermanala imagen del abuelo perfecto. Me sentí como un estúpido por tratar de expresarlo y tratar de decirle”.

Él era muy pequeño cuando esto pasó: “Fue cuando llegué justo de Francia y fue por mucho tiempo fue de 6 a 10 años. Todo el tiempo que estuve viviendo con ellos, básicamente. La pasaba muy mal con mis abuelos, ni siquiera era mi abuelo, no lo puedo describir, no es un dolor físico, es un dolor te comprime, te sofoca”.

“Mi abuela murió cuando yo estaba apunto de irme a los Panamericanos en 2011 y antes de morir se disculpó conmigo. Para mí fue muy fuerte ese momento. Se disculpó por tratarme cómo me trató cuando era niño. Ella jamás supo del abuso sexual de su pareja hacia mí. Nunca lo hablé hasta ya muchísimo más grande y sí, era un infierno”.

Sobre el abandono de su madre, Pascal dijo: “Por eso no quiero a mi mamá, porque la relaciono con que me abandonó y me dejó con ellos, con un depredador”, finaliza.

