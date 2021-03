Un estudio publicado en un Instituto de Estados Unidos dice que una persona infiel no necesariamente va a seguir siéndolo. Entonces, los conductores de Venga la Alegría debatieron la pregunta: Una persona infiel ¿siempre será infiel?

Para Anette “Depende si fuiste infiel cuando fuiste lo hiciste con una novia o te vengaste de una novia que te puso el cuerno. Es diferente ser infiel estando cansado, porque cuando tiene familia y lo hace, ya no tiene miedo de lo que puede perder”.

Patricio piensa que sí se puede cambiar “al encontrar un motivo por el cual una persona es infiel y si estás cambiando esos parámetros en una relación nueva, donde te encuentres bien, donde no tuviera las carencias y los problemas del anterior, yo creo que sí se puede.

En cambio, Laura G afirma que si en esa relación estable hay cosas que no esté de acuerdo en esa relación, se está infeliz y por unos momentos no te salgas, ahí entonces en vez de hablar de frente te vas con otra persona, pero si ya tienes una relación con la que soñabas habla que se trata de un vacío emocional.

Capi opina que cuando esperas que una persona sea perfecta es una utopía, porque el ser humano es estúpido por naturaleza, “entonces estamos en aprendizaje constante, eso quiere decir que si te equivocaste en alguna ocasión, cómo fue mi caso, eso me dio a mí el aprendizaje, porque sentí una basura de ser humano y no quiero volverme a sentir así”.

El amor de la vida no se encuentra, se construye dice Brandon: “Yo creo que la gente sí cambia, pero depende mucho que encuentre el amor, la relación, el compromiso que tengas con esa persona. Si ya tienes hijos, por la madre de tus hijos, te casaste con la que quieres envejecer. Yo también fui infiel y no me arrepentí en lo absoluto, pero obviamente no tenía un compromiso con ella, pero hoy por hoy sería incapaz de hacerlo.

