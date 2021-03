Miles de adultos mayores son felices por haber recibido vacuna. Su sonrisa es visible en la fila de espera y también cuando ya salieron de las horas de observación.

Hoy tenemos la historia de doña Yolanda, quien recibió su primera dosis y recordará ese día para siempre.

“Todo (estuvo) excelentemente bien, no tuve ningún malestar ni a la fecha. Todo muy bien”, dijo. Han pasado casi dos semanas y esta señora de 73 años asegura que no sólo no tuvo reacción a la vacuna, sino que se siente muy bien físicamente.

Tanto que a pesar de que no sale a la calle, en casa está realizando sus actividades de manera normal: “Hoy amanecí con ganas de hacer algo, me levanté y tranquilamente estoy haciendo mis cosas, porque también hay que sentirse uno activo”.

Doña Yolanda no sólo se siente bien físicamente, su lado emocional también está en perfectas condiciones y ahora cuenta los días para aplicarse la segunda dosis de su vacuna.

A un año que la pandemia llegó a México, lo que más se extraña doña Yolanda es ver a sus hermanas, pero cuando esto termine se reencontrará con ellas: “Antes haré una visita muy especial, iré a darle gracias a Dios, eso es lo primero que voy a hacer, ir a la iglesia”.

