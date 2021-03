A dos meses del fallecimiento del cantante, el testamento ya fue abierto y leído frente a su viuda Laura Elena Villa y sus siete hijos, pero la noticia es que Armando Manzanero dejó sin herencia a uno de sus hijos, pues no fue incluido y se trata de Rodrigo, según lo confirma su hermana Mainca en exclusiva para Ventaneando.

Pero ¿cómo reaccionó Rodrigo ante la noticia?, Mainca nos cuenta; “Yo creo que era algo que le esperaba, había estado mucho tiempo ausente en México. Él vive en Lima, Perú, luego vivió en Chile”.

“Mi papá así lo decidió, no es algo que nosotros tengamos nada que ver. Sí todos somos hermanos, y por supuesto tenemos un porcentaje de regalías, pero yo creo que tuvo sus motivos o sus razones del porqué no incluirlo a él”, agrega.

Al preguntarle si ha podido hablar con Rodrigo sobre, nos dijo: “No lo hemos hablado, de hecho a partir de que se leyó el testamento él se alejó un poco, pero bueno, ya es cosa de cada quien”.

Ventaneando tuvo noticias que Rodrigo ha intentado vender una entrevista exclusiva a una revista luego de enterarse que quedó fuera del legado y sobre eso cuestionamos a su hermana: “Pues no, esperemos que no, te lo digo con el corazón cada quien obtiene lo que desea, pero no se vale tampoco que él haga este tipo de declaraciones”.

“Que también piense porqué no le tocó. Tantas cosas mi papá tuvo que resolverle o qué tantas veces mi papá tuvo que pagar cosas para que él estuviera bien”.

Incluso Mainca refiere que su padre regaló en vida un departamento a Rodrigo: “Mi hermano tiene su departamento, le dejó mi papá donde vivir, no tiene que pagar renta, solamente tiene que mantenerlo”.

