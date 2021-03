Una mujer, funcionaria del municipio de Benito Juárez, compartió en sus redes sociales el momento en que confronta a un hombre que le estaba grabando las piernas sin su consentimiento en pleno 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando ella viajaba en el transporte público de Cancún, Quintana Roo, México.

La mujer, identificada con el nombre de Verónica, mostró el video en redes sociales a manera de denuncia contra el hombre, cuya identidad no se conoce.

La víctima se percató en el momento de que la estaba grabando debido a que el hombre no se dio cuenta de que había dejado el flash encendido. Y al no dejar de hacerlo, la funcionaria lo enfrentó y le reclamó.

“No crea que no lo vi que me estaba grabando”, le dijo Verónica, y enfatizando que era el día 8 de marzo, agregó: “Muy mal día para grabarme las piernas, pésimo día para grabarme las piernas”, le gritó.

Verónica Alejandra Aranda Zapata, fue víctima de acoso sexual, luego de que un pasajero le grabara las piernas, esto a plena luz del día, el pasado 8 de marzo en un municipio de Cancún, relató para EL UNIVERSAL



Falta administrativa, motivo de arresto

Cuando le reclamó, el hombre se comenzó a disculpar, a lo que ella le respondió:

“Es una falta administrativa. Yo vengo de parte de regidores, con mucho gusto paso el video a igualdad de género, ¿va? No se disculpe, no lo vuelva a hacer, no se meta con otra mujer, menos con una niña”, le dijo.

En su perfil de Facebook, la agredida comunicó el incidente: “Hoy 8 de marzo me acosaron en el autobús Ruta 17. Leve recordatorio de por qué marchamos, destruimos. Me atreví a confrontarlo. Estaba temblando, pero pude”.

Verónica señaló que el tipo de acciones como la del hombre que la grabó sin su consentimiento es una falta administrativa que es motivo de arresto por parte del municipio.

“Me di cuenta de que nos faltan protocolos, pues aquí en Cancún, lo que hizo ese señor, el típico ‘arrimón’, el manoseo, es una falta administrativa y es motivo de arresto por parte de la autoridad cívica municipal”, explicó.

