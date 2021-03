“Ninguna mujer debería expresarse de esa manera de otra mujer”, Ainara a YosStop. Son las palabras que dijo hacia la youtuber en exclusiva para Venga la Alegría.

Flor Rubio habló con Ainara y le dijo: “Han sido días difíciles para ti después de esta denuncia que haces en contra de YosStop, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cuáles han sido las reacciones sobre este tema?

“Me siento bien, he tenido muchísimo apoyo. Obviamente hay personas que no me apoyan, pero en su mayoría han sido puro apoyo y estoy muy agradecida por eso”, respondió Ainara.

También se le preguntó cuál es la denuncia exactamente porque se han dicho diferentes cosas en los medios y uno de los licenciados respondió: “La denuncias por violación equiparada y en contra de Yoselin “H” por pornografía”.

Ella subió un video para toda la gente que quiere saber su postura y desestimó de alguna manera las acusaciones que interpusieron ante las autoridades a lo que Ainara opina: “Tiene derecho a defenderse, pero no creo que lo haya dicho fue correcto. Me parece que dijo muchas cosas que no tienen nada que ver, cosas que no tendría que haber dicho otra vez”.

“Ninguna mujer deberá expresarse de esa manera de otra mujer, creo que entre nosotros deberíamos apoyarnos y no es el caso, es todo lo contrario y me parece que está bastante mal. No creo que deberían ser así las cosas porque la sororidad va primero en todos los casos”.

