¿Alguna vez has pensado cómo ha evolucionado el cuerpo humano con el paso de los años? Pues debes saber que muchas partes de tu cuerpo no sirven para nada, pues ya no son funcionales para las actividades que realizamos.

Todo el mundo los conserva desde tiempos ancestrales, son órganos vitales y determinantes para la supervivencia humana, pero hoy, en la vida moderna, ya no lo son.

Son aquellas partes del cuerpo que ya no cumplen con una función específica en la vida moderna. Algunos antropólogos la llaman sobras evolutivas, la ciencia médica los nombró órganos atávicos.

Se trata de parte “sobrantes” evolutivas, aquellas zonas del cuerpo o elementos de nuestro cuerpo que hemos prescindido y que para nuestros ancestros eran importantes y eran significativos, pero que hoy en día no tiene mayor relevancia.

Hasta ahora se han identificado nueve considerados ya como inservibles para el ser humano, por ejemplo, el apéndice, qué tantos problemas provoca y que nos protege solamente durante la infancia “el apéndice en realidad no tiene ninguna utilidad, dicen los médicos que es para operarlos y pagar una cuota al hospital, pues después de los tres o cuatro años deja de tener funcionalidad pero se mantiene.

Otro de ellos es el palmar largo, que sirvió a los antepasados para trepar árboles. También entran a la lista las muelas del juicio que se necesitaban cuando comíamos cereales completos.

Otro ejemplo es el pequeño coxis, que era necesario cuando los homínidos perdieron la cola.

Investigaciones recientes sobre embriones humanos y descubrió que en las primeras siete semanas de gestación a los bebés se les forman el manos y pies unos 30 músculos similares a los de los reptiles, pero un tercio de estos músculos se fusionan con los otros en la semana 13 hasta quedar completamente ausentes al momento del nacimiento.

Estas partes de tu cuerpo no sirven para nada

