Halcón Negro Jr. estuvo en Mimí Contigo y compartió cómo cayó en las drogas por el asesinato de su padre y el suicidio de su madre. Su historia de vida y de superación para ayudar a personas que necesitan de alguna motivación.

Mi problema “empezó desde niño, porque mi madre y mi padre eran adictos a las drogas. Mi padre era de Israel mi madre era mexicana Entonces desde que nací para mí era muy normal ver a mis padres meterse cocaína”.

De hecho, “vi a mi papá inyectarse heroína. Fue algo muy difícil. No me atreví a enfrentarlo pero me pasaron muchas cosas de niño no me gustaba que se drogara. De hecho, alguna vez tuve un problema con mi mamá porque le tiré una bolsa de cocaína por la ventana. Se puso muy mal”.

“No me pegaban, pero una ocasión que estaban drogados se le pasó la mano a mi mamá, mi papá nunca me tocó”, cuenta.

Sobre su primer acercamiento con la droga, respondió: “Cuando cumplo 12 años me entero que asesinan a mi papá en Israel y fue lo peor, fue el infierno que viví en perder a mi padre, la persona que tanto me quedé esperando en mi casa a que llegara. En ese momento es cuando yo caigo en las drogas, pero yo empecé con resistol, de ahí me fui brincando a la marihuana hasta que mi problema muy fuerte fue la cocaína, fumaba mucha piedra”, agrega.

