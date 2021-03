En esta ocasión en el Universo de Kristal fuimos testigos del cambio de imagen de Jaqueline: “Soy una mujer luchona, no dependo de nadie. Mi ex pareja me maltrataba. Decidí dejarlo y él por la desesperación me aventó a un desnivel de 10 metros de altura. Perdí parte de mi cabeza fue algo muy doloroso. Gracias a mis papás, a mis hermanos y a Dios sigo aquí”. Un nuevo look cambia también tu interior ¡Anímate!

“Me gusta ser atractiva, pero diariamente uso mayones, tenis, pantalón de mezclilla, por la comodidad. Me gusta el baile, ese es mi vicio”, agrega Jaqueline.

Lo primero que se hace en un cambio de imagen es identificar el tipo de cuerpo, en el caso de Jaqueline sus hombros y su cadera son proporcionales a la cintura, por lo que la especialista le propone utilizar un blazer combinado con unos jeans y unos tacones.

A veces existe una resistencia al cambio, pero los vestidos a la cintura porque estilizan y favorecen muchísimo para alargar la figura, se pueden arremangar Las mangas para visualmente obtener altura.

Para seguir el cambio se le hizo un tratamiento en manos y en el cabello le limpiaron todo el color que tenía y le hicieron babylights para darle reflejos y armonía, además de un alaciado.

Un nuevo look cambia también tu interior

